ما معنى حديث النبي (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف)؟.. عالم أزهري يكشف

كتب - علي شبل:

تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه، وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالا من شخص يقول في رسالته:ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف)؟.

وفي رده، يقول العالم الأزهري إن الحرف عند علماء اللغة العربية له دلالات ومعان متعددة: أنه طرف الشيء وحده، ومنها: الوجه ومن هذا المعنى قول الله عز وجل: (ومن الناس من يعبد الله على حرف) أي على وجه واحد وهو السراء دون الضراء أو يعبد الله على شك وغير ذلك.

وتابع: ومن معاني الحرف عند علماء اللغة العربية، أنه أحد حروف اللغة العربية.

ومن معاني الحرف عند عرف النحاة واصطلاحهم أنه ما وضع لمعنى، وليس باسم ولا فعل، ومن معاني الحرف عند النحاة وفي عرفهم أنه لمعنى اللغة فيكون معنى (سبعة أحرف) أي سبع لغات ،ومن معانيه أنه الوجه فيكون معنى الحديث أنزل القرآن موسعا فيه على القارئ أن يقرأه على سبعة أوجه.

وأوضح لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذه الأوجه هي ما يلي:

١ اختلاف الاسماء بين الإفراد والتقنية والجمع ،والتذكير والأنيث

٢ اختلاف في تصريف الأفعال بين الماضي والمضارع والأمر ٠

٣ اختلاف وجوه الإعراب

٤ الاختلاف بالنقص والزيادة ٠

٥ الاختلاف بالتقديم والتأخير ٠

٦ الاختلاف بالإبدال ٠

٧ اختلاف اللهجات ٠

اقرأ أيضاً:

رسمياً.. 29 دولة تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك- محدث

5 عجائب ربانية.. ماذا يحدث في أول ليلة من رمضان؟