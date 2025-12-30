إعلان

الإفتاء: التواطؤ على بيع المنتجات خارج منظومة الدعم لاستغلال حاجة الناس من كبائر الذنوب

كتب : علي شبل

11:21 ص 30/12/2025

دار الإفتاء المصرية

حذرت دار الإفتاء المصرية من التواطؤ على بيع المنتجات خارج منظومة الدعم لاستغلال حاجة الناس، مؤكدة أن فعل ذلك يعد من كبائر الذنوب التي حرم الشرع الحنيف ارتكابها.

وفي بيان فتواها، قالت الإفتاء إن ما يفعله بعض الناس من التواطؤ على بيع المنتجات خارج منظومة الدعم لاستغلال حاجة الناس وإغلائها عليهم يُعَدُّ شرعًا خيانةً للأمانة وافتياتًا على ولي الأمر، وإثمًا وبغيًا وإفسادًا في الأرض، وتسهيلًا للاستيلاء على المال العام وأكل أموال الناس بالباطل، وتضييعًا للحقوق، وإجحافًا بالمحتاجين ومحدودي الدخل، واحتكارًا للسلع الضرورية التي تشتد إليها حاجة الناس، وكل واحدة منها من كبائر الذنوب.

واستشهدت الإفتاء بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن دَخَلَ في شيء مِن أسعارِ المسلمين لِيُغْلِيَهُ علَيهِم، فَإِنَّ حَقًّا على الله أَن يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِن النَّارِ يومَ القِيَامَةِ» أخرجه أحمد.

