في اليوم العالمي لذوي الهمم الذي يحل في 2 ديسمبر من كل عام.. وجه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 5 رسائل دعم لكل أسرة ترعى طفلًا مميزًا، يؤكد في إحداها أن كل سهرٍ وتعبٍ ورعايةٍ هو صدقةٌ يكتبها الله سبحانه وتعالى في موازين الحسنات.



ونشر الأزهر للفتوى، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، 5 رسائل دعم لكل أسرة ترعى طفلًا مميزًا، جاء فيها:



1️⃣ أثرُكم أعظم مما تظنّون



حنانُكم وصبرُكم يبنيان في قلوب أبنائكم أمانًا لا يُقدَّر بثمن، فأبناؤكم أضاءوا بيوتكم بمعاني الرحمة، وغرسوا فيكم الصبر والإحسان.



2️⃣ ستُبهركم النتائج



كم من طفلٍ قيل عنه "لا يستطيع"، فإذا هو من حفظة القرآن، أو من المبدعين علميًّا وفنيًّا ورياضيًّا، ولكن خلف كل طفلٌ مميز من ذوي الهمم، أسرةٌ واعية مثابرة تضيء له الطريق.



3️⃣ رحلتكم مصدرُ إلهام للآخرين



مواقفكم اليومية رسالة أمل لمن حولكم؛ وتجارِبكم تبني مجتمعًا داعمًا ومساندًا، وقد قال سيدنا رسول الله ﷺ: «المُؤمنُ للمُؤمن كالبُنيان يشُدُّ بعضُه بعضًا». [متفق عليه]



4️⃣ المعرفة قوة



التعلّم جزءٌ من مهمتكم النبيلة؛ فاسألوا المتخصصين، واطلبوا المساعدة عند الحاجة، فالدعم المعرفي والنفسي ركيزتان أساسيتان لنجاح هذه الرحلة.



5️⃣ عطاؤكم صدقةٌ جارية



كل سهرٍ وتعبٍ ورعايةٍ هو صدقةٌ يكتبها الله سبحانه لكم في موازين الحسنات، وقد قال سيدنا ﷺ: «… وتُسمِعُ الأصَمَّ، وتَهدي الأعمى، وتدُلُّ المستدِلَّ على حاجتِه، وتسعى بشدَّةِ ساقَيْكَ مع اللَّهفانِ المستغيثِ، وتحمِلُ بشدَّةِ ذراعَيْكَ مع الضَّعيفِ: فهذا كلُّه صدقةٌ منك على نفسِك». [اخرجه أحمد]



