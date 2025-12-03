إعلان

في اليوم العالمي لذوي الهمم.. الأزهر للفتوى يوجه 5 رسائل دعم لكل أسرة ترعى طفلًا مميزًا

كتب : علي شبل

12:50 م 03/12/2025

اليوم العالمي لذوي الهمم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في اليوم العالمي لذوي الهمم الذي يحل في 2 ديسمبر من كل عام.. وجه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 5 رسائل دعم لكل أسرة ترعى طفلًا مميزًا، يؤكد في إحداها أن كل سهرٍ وتعبٍ ورعايةٍ هو صدقةٌ يكتبها الله سبحانه وتعالى في موازين الحسنات.


ونشر الأزهر للفتوى، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، 5 رسائل دعم لكل أسرة ترعى طفلًا مميزًا، جاء فيها:


1️⃣ أثرُكم أعظم مما تظنّون


حنانُكم وصبرُكم يبنيان في قلوب أبنائكم أمانًا لا يُقدَّر بثمن، فأبناؤكم أضاءوا بيوتكم بمعاني الرحمة، وغرسوا فيكم الصبر والإحسان.


2️⃣ ستُبهركم النتائج


كم من طفلٍ قيل عنه "لا يستطيع"، فإذا هو من حفظة القرآن، أو من المبدعين علميًّا وفنيًّا ورياضيًّا، ولكن خلف كل طفلٌ مميز من ذوي الهمم، أسرةٌ واعية مثابرة تضيء له الطريق.


3️⃣ رحلتكم مصدرُ إلهام للآخرين


مواقفكم اليومية رسالة أمل لمن حولكم؛ وتجارِبكم تبني مجتمعًا داعمًا ومساندًا، وقد قال سيدنا رسول الله ﷺ: «المُؤمنُ للمُؤمن كالبُنيان يشُدُّ بعضُه بعضًا». [متفق عليه]


4️⃣ المعرفة قوة


التعلّم جزءٌ من مهمتكم النبيلة؛ فاسألوا المتخصصين، واطلبوا المساعدة عند الحاجة، فالدعم المعرفي والنفسي ركيزتان أساسيتان لنجاح هذه الرحلة.


5️⃣ عطاؤكم صدقةٌ جارية


كل سهرٍ وتعبٍ ورعايةٍ هو صدقةٌ يكتبها الله سبحانه لكم في موازين الحسنات، وقد قال سيدنا ﷺ: «… وتُسمِعُ الأصَمَّ، وتَهدي الأعمى، وتدُلُّ المستدِلَّ على حاجتِه، وتسعى بشدَّةِ ساقَيْكَ مع اللَّهفانِ المستغيثِ، وتحمِلُ بشدَّةِ ذراعَيْكَ مع الضَّعيفِ: فهذا كلُّه صدقةٌ منك على نفسِك». [اخرجه أحمد]


اقرأ أيضًا:


الشيخ أبوبكر: "البشعة" كفر وخروج من الملة.. وأمين الفتوى يعترض ويستشهد برأي الإفتاء
فيديو- داعية أزهري: التثاؤب أثناء الصلاة وقراءة القرآن من علامات الحسد
أمين الفتوى يوضح الشرح الصحيح لحديث «لولا حواء لم تخن أنثى زوجها»

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

اليوم العالمي ذوي الهمم. الأزهر العالمي للفتوى

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"5 راحوا في غمضة عين".. ننشر صور ضحايا حريق مول الخواجات في المنصورة
بلغوا 15.. الإدارية العليا تواصل تلقي طعون المرحلة الثانية من انتخابات النواب
بينهم 4 دول عربية.. أمريكا توقف طلبات الهجرة للأفراد من 19 دولة