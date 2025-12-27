إعلان

هل الشعور بالابتلاءات قبل حدوثها إشارة من الله أن نتفاداها؟.. يسري جبر يُجيب

كتب : محمد قادوس

11:11 ص 27/12/2025

الدكتور يسري جبر

كتب- محمد قادوس:

رد الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر، على سؤال متصل يقول فيه:" هل الشعور بوقوع الابتلاءات قبل حدوثها إشارة من الله سبحانه وتعالى أن نتفادى القدر، أم أن المكتوب لا يتغير؟"، قائلًا:" المصريون يقولون إن المكتوب مفيش منه مهروب، سواء شعرنا بذلك أم لم نشعر، فإن قدر الله سبحانه وتعالى واقع".

وأضاف جبر خلال تقديمه برنامج "اعرف نبيك" المذاع عبر قناة" الناس": أنه لا يوجد شيء اسمه "تتفادى القدر"، لأن قدر الله نافذ.

ولفت إلى أنه عندما يأتيك إحساس فكأن الله سبحانه وتعالى يرفق بك، وذلك لكي تكون متوقع القدر عندما ينزل بك، وبالتالي فالإنسان عندما يكون متوقع المصيبة، فعندما تأتيه تكون أهدأ على نفسه من أن يصطدم بها.

