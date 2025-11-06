أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد ذوي الهمم يقول فيه:" أنا عايز أطلق مراتي بس مش عارف التصرف ده صح ولا لا، لأنها بتزعل على طول وبتسيب البيت، ومش بتديني نفس المشاعر والاحتياجات، فهل الطلاق هو الحل؟».

في رده، قال أمين الفتوى، أن الطلاق لا ينبغي أن يكون هو الحل الأول، داعيًا الزوج إلى التفكير في الصلح والمحاولة بالحسنى قبل اتخاذ أي قرار نهائي. وقال إن الله تعالى جعل الزواج سكنًا ورحمة كما في قوله سبحانه: «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة»، مشيرًا إلى أن ما يقدمه الزوج من إنفاق ورعاية واجب شرعي وليس منّة، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يقوت

وبيّن كمال خلال حواره ببرنامج" فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن خروج الزوجة من بيتها دون إذن زوجها غير جائز شرعًا، إلا بعذر معتبر، موضحًا أن بعض الأزواج يمنحون زوجاتهم إذنًا عامًا للخروج في حدود الاتفاق، وهو أمر جائز بالتراضي..

وأضاف أن تقصير الزوجة في حقوق زوجها يُؤثمها شرعًا، لأن طاعة الزوج من الحقوق التي أمر بها الشرع، مبينًا أن النبي ﷺ قال: «إذا صلّت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت الجنة من أي أبوابها شاءت».

وأكد أمين الفتوى أن على الزوج أن يحتوي زوجته، وأن يبحث عن الأسباب التي تجعلها تترك البيت أو ترفض الحوار، فقد يكون هناك سوء فهم أو طريقة خاطئة في التواصل، لافتًا إلى أن الخير في الرجل أن يكون خيرًا لأهله كما قال النبي ﷺ: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي».

كما وجّه الشيخ نصيحة للزوجات الراغبات في الحفاظ على بيوتهن، بأن يلجأن إلى جلسة هادئة وصادقة مع أزواجهن، تقوم على الاستماع الجيد، وتحديد المشكلة بوضوح، وتبادل الكلمات الطيبة والمدح المتبادل الذي يجدد المودة ويقوّي العلاقة الأسرية، مؤكدًا أن هذه الوصفة مأخوذة من هدي النبي ﷺ في قوله: «خيركم خيركم لأهله»..

