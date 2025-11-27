هل تجب طاعة الوالدين في خلع النقاب؟.. أمين الفتوى ينصح (فيديو)

كشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الشرع في طاعة الأب والأم إذا طلبا من ابنتهما خلع النقاب، وذلك في رده على سؤال فتاة تقول: أنا منتقبة، وأبي وأمي يريدان مني خلع النقاب والاكتفاء بالحجاب.. فهل أطيعهما في ذلك؟ وهل عليّ إثم إذا خالفتهما؟

وفي رده، قال أمين الفتوى: النقاب كما يرى الكثير من الفقهاء، ليس من الفرائض وليس من الواجبات على المرأة، وبالتالي لو المرأة لم ترتد النقاب، فلا شيء عليها، ولا حرج ولا حرمة.

وأضاف الدكتور محمود شلبي، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس، إنه يمكن للسائلة أن تطيع أهلها في هذا الأمر، ولا إشكال خاصة في أن طاعة الوالدين تفادي إشكالات ونزاعات بين أفراد الأسرة، وبالتالي فإذا كان الشيء غير واجب، فمن الممكن تركه، ولا يوجد إشكال.

