موعد أذان وصلاة الفجر اليوم السبت 22 نوفمبر .. ودعاء بعد ختم الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم السبت 22 نوفمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم السبت 22 نوفمبر، في تمام الساعة 4:55 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:26 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم السبت 22 نوفمبر:

الفجر 4:55 ص

الشروق 6:26 ص

الظُّهْرِ 11:41 ص

العصر 2:36 م

المغرب 4:56 م

العشاء 6:17 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم مع فجر هذا اليوم غير حالنا إلى أحسن حال ..

وسخر لنا ما تعلم أنه خير لنا.. واصرف عنا كل شر..

يا رب مع مطلع هذا الفجر افتح لنا الخير فى كل الأمور فنحن لا حول لنا ولا قوة إلا بك..

يا مقسم الأرزاق قسم لنا فى هذا الفجر من توفيقك ورضاك وغناك وتيسيرك لأمورنا.. وامنحنا فى يومنا الراحة والسعادة والصحة والعافية التامة.. واحشرنا تحت لواء نبينا يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، ثم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب..

اللهم ثبت قلوبنا على توحيدك وحبك وحب نبيك واجعلنا من الراشدين.