ما حكم التعامل مع البنوك؟.. سؤال متكرر تحسمه دار الإفتاء



ما حكم التعامل مع البنوك؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، وتتلقاه بشكل متكرر، لتدر عليه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في التعامل مع البنوك، سواء بالاقتراض او الإيداع، والانتفاع بأرباحها.



وفي ردها، حسمت لجنة الفتوى الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلة إنه يجوز شرعًا التعامل مع البنوك، وأخذ الفوائد منها، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج.

وأوضحت اللجنة، في بيان فتواها، أن ما استقر عليه العمل والفتوى في مصر أن أعمال البنوك من قبيل "التمويل، والاستثمار"، وإذا كان الأمر كذلك فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا، الذي أجمع الفقهاء على حرمته.

ما حكم وضع المال في البريد؟



ما حكم وضع المال في البريد؟.. سؤال سبق أن تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة ما استقرت عليه الفتوى وهو أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار وتندرج تحت عقد التمويل، وليست من باب القروض التي تجر النفع المحرم.

وأكدت اللجنة، في بيان فتواها، أنه لا علاقة لها بالربا، وهي جائزة شرعًا؛ أخذًا بما عليه التحقيق والعمل من جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر؛ بناء على ما نص عليه الفقهاء سلفًا وخلفًا.



