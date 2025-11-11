إعلان

موعد أذان وصلاة الظهر اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر .. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

05:00 ص 11/11/2025

موعد أذان الظهر

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الظهر، اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر، في تمام الساعة 11:40 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر:

الفجر 4:48 ص

الشروق 6:17 ص

الظُّهْرِ 11:40 ص

العصر 2:40 م

المغرب 5.01 م

العشاء 6:21 م

من دعاء النبي ﷺ :

اللهم إنا نعوذ بك فأعذنا، ونستجيرك من جهد البلاء فأجرنا، ونستغيث بك فأغثنا، ونستصرخك على عدوك وعدونا فأصرخنا، ونستنصرك فانصرنا، ونستعين بك على أمرنا فأعنا، ونتوكل عليك فاكفنا، ونعتصم بك فاعصمنا، ونسألك فأعطنا، ونسترزقك فارزقنا، ونستغفرك فاغفر لنا، ونسترحمك فارحمنا.

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد النبي الأعظم، سيد العرب والعجم، الكاشف بدعائه الغُمَم، صلاةً تيسر بها مطلوبنا في وقت قريب، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

موعد أذان الظهر موعد أذان وصلاة الظهر دعاء بعد ختم الصلاة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء صالح الدعاء بعد ختام الصلاة





