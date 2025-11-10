موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الإثنين 10 نوفمبر .. ودعاء بعد ختم الصلاة

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الإثنين 10 نوفمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الاثنين 10 نوفمبر، في تمام الساعة 4:47 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:16 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 10 نوفمبر:

الفجر 4:47 ص

الشروق 6:16 ص

الظُّهْرِ 11:39 ص

العصر 2:40 م

المغرب 5.01 م

العشاء 6:21 م

من دعاء النبي ﷺ:

"اللهم قني شر نفسي، واعزم لي على أرشد أمري، اللهم اغفر لي ما أسررت، وما أعلنت، وما أخطأت، وما عمدت، وما علمت، وما جهلت".

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مخبتين، لك منيبين.

رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد لساننا، واسلل سخيمة قلوبنا.

اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.. اللهم آمين يارب العالمين.