تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من إحدى الفتيات تقول فيه: "أنا بيتقدَّم لي عرسان وبرفض من غير سبب، ومعرفش ليه، بيكون أمر نفسي ولا في حاجة؟"، موضحة أنها تشعر أحيانًا بانقباض في صدرها كلما جاءها عريس للخطبة، وأن هذا الأمر تكرر أكثر من مرة.

وفي وده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن هذا الأمر لا يعني أبدًا أن هناك سحرًا أو عملًا كما يظن بعض الناس، مشيرًا إلى أن انتشار هذا التفكير بين الناس خطأ شائع وفكر معوج.

وقال الشيخ عويضة عثمان إن البعض عندما تتكرر لديهم حالات فشل الخطوبة أو الزواج، يظنون أن هناك من "عمل لهم حاجة" أو "أصابهم بسحر"، بينما الحقيقة أن هذه كلها أقدار بيد الله سبحانه وتعالى، لا يُضار أحد منها إلا بإذنه، مستشهدًا بقوله تعالى: "وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله".

وأضاف أن الشعور بعدم الارتياح أو انقباض الصدر عند التقدم للزواج قد يكون أمرًا نفسيًا أو توفيقًا إلهيًا، فالله وحده يعلم الخير للعبد أين يكون، داعيًا إلى عدم اللجوء إلى أوهام السحر أو الدجل، والتمسك بالدعاء والاستغفار، والرضا بقضاء الله وقدره.

وختم أمين الفتوى ناصحا الفتاة وأسرتها بأن يكونوا على يقين بأن الأرزاق مقسومة ومكتوبة، وأن الله سبحانه وتعالى إذا قدّر لها رزقًا أو زواجًا في بيتٍ معين، فسيكون بإذنه وفي الوقت الذي يريده، قائلاً: "وما كان لك لن يفوتك، وما فاتك لم يكن لك".

