رمضان عبد المعز يكشف عن أقرب الناس منزلة من النبي ﷺ يوم القيامة

أكد الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبد المعز أن حسن الخلق هو أعظم ما يمكن للإنسان أن يتحلى به، مشيرًا إلى أن الأخلاق تمثل جوهر الإيمان ولب الرسالة المحمدية، وأن أقرب الناس منزلة من رسول الله يوم القيامة هم أصحاب الأخلاق الرفيعة.

وأوضح عبد المعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة dmc، أن الدين لا يقتصر على أداء العبادات الشكلية من صلاة وصيام فحسب، وإنما يمتد ليشمل المعاملة الحسنة مع الناس، مؤكدًا أن التعامل الراقي والقول الطيب وحسن الظن بالآخرين من علامات الإيمان الصادق.

واستشهد الداعية الإسلامي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم»، مؤكدًا أن حسن الخلق يرفع صاحبه إلى أعلى الدرجات عند الله، وأن أقرب الناس منزلة من رسول الله يوم القيامة هم أصحاب الأخلاق الرفيعة.

وأضاف الشيخ رمضان عبد المعز أن «التعامل الحسن مع الناس هو جوهر الإيمان»، لافتًا إلى أن الدين في حقيقته هو أخلاق ومعاملة قبل أن يكون شعائر، مشيرًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما بُعثت لأتمم صالح الأخلاق».

وختم عبد المعز مؤكدًا على أن الأخلاق ليست ترفا أو سلوكًا ثانويا، بل هي المعيار الحقيقي للتفاضل بين الناس في ميزان الدين، قائلًا: «من زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين»، داعيًا إلى التحلي بالرفق، والصدق، والرحمة، والتسامح في كل تعاملات الحياة اليومية.

