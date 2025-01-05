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بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم التربح من مشاهدة الفيديوهات عبر التطبيقات الإلكترونية

07:47 م الأحد 05 يناير 2025

الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

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كتب - علي شبل:

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العمل الذي يتطلب مشاهدة فيديوهات عبر تطبيقات مدفوعة مقابل مبلغ مالي، رغم أنه يبدو مغريًا، يُثير العديد من المخاوف من الناحيتين الشرعية والاجتماعية.

وقال "فخر"، خلال حواره بحلقة برنامج فتاوى الناس، المُذاع عبر قناة الناس، إن الفكرة الأساسية التي قد يعتقد البعض أنها حلال هي أن هذا المال يتم الحصول عليه مقابل عمل، ولكن في الحقيقة هذا ليس عملًا منتجًا، ولا يعود بالفائدة على الشخص أو المجتمع بشكل عام.

وأضاف: "إذا كان الشخص يحصل على 400 جنيه مقابل مشاهدة بعض الفيديوهات لمدة قصيرة كل يوم، فإن هذا قد يدفعه إلى التخلي عن أعماله الأساسية، التي قد تكون أكثر إنتاجية وفائدة، لصالح هذا العمل الذي لا يقدم له أي تنمية حقيقية، هذا النوع من العمل يُعزز الاعتماد على المكاسب السريعة التي تختفي بسرعة، مما يؤدي إلى ضياع الوقت والجهد في أنشطة غير مفيدة".

وأوضح أنه من الناحية الشرعية من الأفضل أن يبتعد المسلم عن هذه الأنشطة، لأن العمل الذي لا يعود بالنفع المباشر أو لا يُسهم في تقدم المجتمع يُعد بعيدًا عن مفهوم العمل المشروع، والمجتمع بحاجة إلى الأفراد الذين يسهمون في بنائه من خلال مهاراتهم وأعمالهم الجادة، لا الذين يركنون إلى المكاسب السريعة التي تؤدي إلى ضياع وقتهم وجهدهم.

الدكتور علي فخر دار الإفتاء المصرية برنامج فتاوى الناس مشاهدة الفيديوهات عبر التطبيقات الإلكترونية حكم التربح من مشاهدة الفيديوهات
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