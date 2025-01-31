أمين الفتوى يُحذر من استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في التسول: حرام شرعًا في هذه الحالة

كتب- علي شبل:

حذر الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من ظاهرة التسول عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء من خلال البث المباشر أو بطرق أخرى، مؤكدا أنه يعد محرمًا شرعًا إذا لم يكن المتسول في حاجة حقيقية.

جاءت هذه التصريحات في سياق تزايد انتشار هذه الظاهرة التي أثارت استياء العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، قائلًا إن التسول الإلكتروني أصبح ظاهرة متنامية في العصر الرقمي، حيث يلجأ البعض إلى استغلال عواطف الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة المالية دون وجود حاجة حقيقية، وهذا السلوك يعتبر مخالفًا للقيم الدينية والأخلاقية، ويؤثر سلبًا على مصداقية الذين يحتاجون فعلاً للمساعدة.

وخلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس" الذي يُذاع على قناة الناس، أكد أن الشريعة الإسلامية تحث على العمل والاعتماد على الذات لتأمين الاحتياجات اليومية بطرق مشروعة، موضحا أن التسول عبر الإنترنت يعد إثماً كبيراً إذا لم يكن الشخص في حالة ضرورة ملحة مستنداً إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من سأل الناس وهو غني عنهم جاء يوم القيامة ومسألته خموش في وجهه".

ونصح أمين الفتوى الناس بتوخي الحذر والتحقق من صحة القصص والحملات التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي قبل تقديم أي مساعدة مالية، وتشجع المؤسسات الدينية والأهلية على تقديم المساعدة للمحتاجين بطرق مشروعة ومنظمة من خلال الجمعيات الخيرية والمؤسسات المعترف بها.

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