أمين الفتوى يكشف عن أول وآخر وقت لصلاة الضحى: هذا هو أفضل وقت لأدائها

كتب- علي شبل:

كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم وثواب صلاة الضحى، مبينا آخر وقت لأدائها.

أوضح أمين الفتوى أن صلاة الضحى من النوافل المهمة التي تحظى بفضل عظيم، وتبدأ من بعد شروق الشمس بحوالي 20 إلى 25 دقيقة، وتنتهي قبل زوال الشمس، أي قبل دخول وقت صلاة الظهر بخمس دقائق تقريباً.

وأشار وسام، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، إلى أن أفضل وقت لصلاة الضحى هو منتصف هذا الوقت، حيث يفضل تأديتها في هذا التوقيت لما لها من فضل عظيم، ولأنها تساهم في عدم انقطاع المسلم عن الصلاة لفترة طويلة بين صلاة الفجر وصلاة الظهر.

وأضاف: "بأداء صلاة الضحى نستمر في التواصل مع الله سبحانه وتعالى طوال اليوم، ويستحب للمسلم أن يحرص على أدائها حيث إنها تكمل النقص الذي قد يحدث بسبب انقطاع الصلاة في هذه الفترة، وتعتبر من الأعمال التي تقرب المسلم إلى الله، وأيضاً لها أجر عظيم".

وأشار إلى أنه يمكن أداء ركعتي الضحى بنية هذه الصلاة في حال الجلوس بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس، حيث إن هذا الجلوس يعد من الفضائل التي تعود على المسلم بفضل حجة تامة في حال أدّى صلاة الضحى.

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