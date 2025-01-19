أمين الفتوى يوضح فضائل وكنوز صلة الرحم

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الله أمرنا بصلة الأرحام، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة النساء،" وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ"، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها.

وأستشهد أيضًا بقول الله-تعالى- في سورة محمد " فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُم".

أضاف عثمان، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن جميع الشرائع حثت على صلة الأرحام، لأنها عمارة للمجتمع وترابط.

وأشار أمين الفتوى إلى أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال :"خلقت الرحم واشتققت لها اسما من إسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته".

وأوضح عثمان، أن هذا الحديث يكفي من التنفير في قطيعة الرحم، ويأتي النبي ويحثنا في حديث آخر ويقول:" من أراد أن يُبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه".

اقرأ ايضًا

وقعت مع خطيبي في محرمات لم تصل للزنى فما كفارة ذلك؟.. نصيحتان من علي جمعة

خلعت زوجي وأقابله في البيت بدون الأولاد.. فهل عليّ ذنب؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى

ما سر أحجار المرمر الثمانية بجوار باب الكعبة المشرفة؟