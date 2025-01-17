إعلان

بالفيديو| أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حكم الصلاة في أوقات الكراهة

02:33 م الجمعة 17 يناير 2025

الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علي شبل:

كشف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن أوقات الكراهة بالنسبة للصلاة، موضحًا الفرق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة، وذلك خلال رده على سؤال من شخص يقول: ما حكم الصلاة في الأوقات المكروهة؟.

وفي رده، قال الشيخ محمد كمال، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، إنه يجوز للمسلم قضاء الصلاة الفائتة بسبب النوم أو النسيان في أي وقت لاحق، وفقًا لما ورد في الحديث الشريف: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها".

أما بالنسبة لصلاة النافلة، فقد أشار إلى أن هناك أوقاتًا مكروهة لأداء الصلاة النافلة، مثل بعد صلاة العصر وقبل صلاة الفجر. وأضاف أن الصلاة النافلة التي لا سبب لها، مثل ركعتين نافلة بعد العصر، يُستحب تجنبها في هذه الأوقات، بينما إذا كانت هناك حاجة مشروعة مثل قضاء صلاة فاتت أو أداء صلاة الوتر، فلا حرج في أداء الصلاة في هذه الأوقات المكروهة.

وأشار الشيخ محمد كمال إلى أنه من الأفضل تجنب أداء صلاة النفل في الأوقات المكروهة، ولكن يمكن قضاء الصلاة الفائتة في أي وقت.

اقرأ أيضًا:

حكم قراءة القرآن من غير وضوء.. أمين الفتوى يوضح

هكذا علمنا النبي.. دعاء لسداد الدين ولو كان مثل جبل أحد

هل كثرة المصائب وتعسير الرزق وصعوبات الحياة دليل علي عدم رضا الله عنا؟.. عمرو خالد يوضح

الشيخ محمد كمال دار الإفتاء المصرية حكم الصلاة في الأوقات المكروهة فتاوى الناس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فتوى عن البيع والشراء ساعة صلاة الجمعة.. عالم أزهري يكشف هل تحرم على النساء

إعلان

إعلان

بعد التحذيرات من مخاطر جديدة.. حرائق لوس أنجلوس تحرم الآلاف من منازلهم
الإفراج عن 2000 أسير فلسطيني في المرحلة الأولى من صفقة غزة (تفاصيل)
مهمة سرية في المعبد: ما يحدث لآثار سوريا بعد سقوط الأسد