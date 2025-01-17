بالفيديو| أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حكم الصلاة في أوقات الكراهة

كتب- علي شبل:

كشف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن أوقات الكراهة بالنسبة للصلاة، موضحًا الفرق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة، وذلك خلال رده على سؤال من شخص يقول: ما حكم الصلاة في الأوقات المكروهة؟.

وفي رده، قال الشيخ محمد كمال، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، إنه يجوز للمسلم قضاء الصلاة الفائتة بسبب النوم أو النسيان في أي وقت لاحق، وفقًا لما ورد في الحديث الشريف: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها".

أما بالنسبة لصلاة النافلة، فقد أشار إلى أن هناك أوقاتًا مكروهة لأداء الصلاة النافلة، مثل بعد صلاة العصر وقبل صلاة الفجر. وأضاف أن الصلاة النافلة التي لا سبب لها، مثل ركعتين نافلة بعد العصر، يُستحب تجنبها في هذه الأوقات، بينما إذا كانت هناك حاجة مشروعة مثل قضاء صلاة فاتت أو أداء صلاة الوتر، فلا حرج في أداء الصلاة في هذه الأوقات المكروهة.

وأشار الشيخ محمد كمال إلى أنه من الأفضل تجنب أداء صلاة النفل في الأوقات المكروهة، ولكن يمكن قضاء الصلاة الفائتة في أي وقت.

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