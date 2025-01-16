5 وعود قرآنية للأرض تتحقق يوم القيامة.. يوضحها د. عصام الروبي

كتب-محمد قادوس:

قال الدكتور عصام الروبي، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف عبر أن للأرض التي يمشي عليها الإنسان لها وعود مع الله-تعالى-تتحقق يوم القيامة، مشيرًا إلى أن وعد الله لا يتغير ولا يتبدل ولا يخلف، ولابد لوعد الله ان يتحقق.

وأضاف الروبي في فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: إن الأرض يكون لها موعودات مع الله، ومن هذه الموعودات:

1-وعدها الله-سبحانه وتعالى-بالزلزلة، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة الزلزلة،" إِذَا زُلْزِلَتِ الأرْضُ زِلْزَالَهَا * وَأَخْرَجَتِ الأرْضُ أَثْقَالَهَا".

2- وعدها الله-سبحانه وتعالى-بالمد، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة الإنشقاق،" وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ * وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ"، مشيرًا إلى ان معنى مدت بأن الأرض تمد يوم القيامة.

3- وعدها الله-سبحانه وتعالى-بالتغيير وبالتبديل مع السماوات، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة إبراهيم،" يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ۖ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ".

4- وعدها الله-سبحانه وتعالى-بالحمل والدك، فتحمل الرض يوم القيامة وتدك مع الجبال، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة الحاقة،" وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً* فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ".

5- وعدها الله-سبحانه وتعالى- بوعد هام وهو أنها ستنقص، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة الرعد"أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ".

اقرأ ايضًا

وقعت مع خطيبي في محرمات لم تصل للزنى فما كفارة ذلك؟.. نصيحتان من علي جمعة

خلعت زوجي وأقابله في البيت بدون الأولاد.. فهل عليّ ذنب؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى