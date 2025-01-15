ما هي شروط التوبة الخمسة والسبع الموبقات؟.. 5 معلومات وأحكام مهمة يجب أن تعرفها

كتب- علي شبل:

التوبة هي الخطوة الأولى للرجوع إلى الله تعالى، وترك المعاصي والنواهي الالهية والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها، وهي واجبة على كل مسلم من جميع الذنوب، كبيرة كانت أو صغيرة.

وحرص القرآن الكريم على بيان فضل وثواب التوبة والرجوع إلى الله تعالى، وبشر التائبين بالرحمة والمغفرة وحب الله سبحانه، يقول تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٥٣﴾ [الزمر:53].. ويقول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)﴾ (سورة البقرة)

(1) شروط التوبة

وقد حدد العلماء شروطا للتوبة، وهي خمسة:

الشرط الأول: الإخلاص وهو أن يقصد بتوبته وجه الله عز وجل.

الثاني: الإقلاع عن الذنب.

الثالث: الندم على فعله.

الرابع: العزم على عدم الرجوع إليه.

الخامس: أن تكون التوبة قبل أن يصل العبد إلى حال الغرغرة عند الموت.

ويضاف شرط آخر لقبول التوبة يتعلق بأداء حقوق العباد وردها إلى أصحابها.

(2) ما هي كبائر الذنوب والسبع الموبقات؟

الكبائر السبع هي الموبقات السبع المذكورة في حديث الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.

وفي رواية النسائي وغيره: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة فقيل له ادخل بسلام.

(3) شروط التوبة في حق من ارتكب الكبائر

أما عن شروط التوبة من الكبائر، فقالت دار الإفتاء المصرية إنه على من ارتكب هذه الكبائر أو غيرها، أمور، منها:

- ألَّا يتحدث بها وقد سترها الله عليه، وإلَّا كان من المجاهرين.

- أن يبادر بالتوبة إلى الله؛ بالندم الشديد على ما فعل، والعزم الصادق على ألَّا يرجع إلى المعصية.

- يُكثر من الاستغفار وقراءة القرآن والصلاة وعمل الخير أملًا في رحمة الله ومغفرته ورضوانه؛ فقد ورد أن هذه الأمور تكفِّر الذنوب وتمحو الخطايا؛ قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفرقان: 70]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن» رواه أحمد.

(4) حكم الإصرار على المعصية والمجاهرة بها

تؤكد دار الإفتاء أن الإصرار على الذنوب وعدم التوبة منها وخيم العواقب، سيئ الآثار في الدنيا والآخرة؛ وممَّا يعظُم به الذنب أن يتمّ المجاهرة به، بأن يرتكبَ العاصي الذنب علانية، أو يرتكبه سرًّا فيستره الله عزَّ وجلَّ لكنَّه يُخبر به بعدَ ذلك مستهينًا بسِتْر الله له؛ فعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الإِجْهَارِ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ فَيَبِيتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ» متفق عليه.

والمراد بالمجاهرة هنا - تقول الإفتاء- مَنْ يُعلن فعله بالمعصية؛ أي: الذي يخبر الناس بها، ويشتهر بها؛ يقول العلامة زين الدين عبد الرؤوف المناوي الشافعي في "فيض القدير": [(إلا المجاهرين)؛ أي: المعلنين بالمعاصي المشتهرين بإظهارها الذين كشفوا ستر الله عنهم] اهـ.

(5) أربعة أمور أعظم من الذنب

4 أمور أعظم من الذنب، وتؤدى بصاحبها إلى التهلكة، حذر منها الدكتور محمد مهنا، الأستاذ بجامعة الأزهر، أوجزها في حلقة سابقة من برنامج "الطريق إلى الله"، على فضائية "الناس"، وهي:

- الإصرار على الذنب، ولذلك قالوا الصغائر أو الإصرار على الصغيرة كبيرة وقالوا الصغائر بريد الكبائر، لأنها تؤدي إليها.

- "الأمر الثاني المجاهرة بالذنب أعظم من الذنب، اللي بيجاهر بالذنب يبقى فاجر فاسق، فالمجاهرة بالذنب أعظم من الذنب.

- وثالث أمر تعظيم الذنب أعظم من الذنب، أي تعظيم الذنب بهذه العظمة التي تصدك عن حسن الظن بالله.

- والأمر الرابع هو احتقار الذنب أعظم من الذنب، زي تعظيم الذنب، هذا التعظيم الذي يصدك عن حسن الظن بالله، فكذلك أيضا احتقار الذنب.

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