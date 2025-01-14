هبة عوف: الدكتور مجدي يعقوب نموذج عظيم للعطاء والتفاني لخدمة البشرية

كتب-محمد قادوس:

أشادت الدكتورة هبة عوف، أستاذة التفسير بجامعة الأزهر الشريف، بالدور الإنساني العظيم الذي يقوم به الدكتور مجدي يعقوب، أحد أبرز جراحي القلب في العالم، واصفة أعماله بأنها نموذج عظيم يُحتذى به في العطاء والتفاني لخدمة البشرية، والإسلام يثمّن كل عمل نافع يهدف إلى إنقاذ الأرواح ونشر الخير بين الناس.

وأوضحت الدكتورة هبة عوف، خلال تصريحات لها اليوم، أن الدكتور مجدي يعقوب استطاع بعلمه وخبرته أن ينقذ حياة الملايين، وأن يجعل من إنسانيته رسالة عالمية، مشيرة إلي أن الإسلام يحثنا على تقدير كل عمل فيه منفعة للبشرية.

وأكدت أن الدكتور مجدي يعقوب يُعد مصدر إلهام لكل من يسعى لخدمة الناس بعلم نافع وقلب نابض بالمحبة، وأن أمثاله يقدمون للعالم رسالة إنسانية سامية تجسد القيم التي يدعو إليها الإسلام في العدل والرحمة.

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