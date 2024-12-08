داعية إسلامي : الله أعطانا نوران القرآن والسنة وما أجمل أن نتمسك بهما

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن الله- عز وجل- أعطانا نوران هما القرآن الكريم والسنة النبوية، وما أجمل أن نتمسك بهما والناس تشتكي وكل ما تقعد مع حد يشتكي وكثرت الشكوى وهموم الناس ومعظم كلامنا فيما يتعلق بالمعايش والأرزاق".

وقال الداعية الإسلامي أريد أن أبشركم لحاجة مهمة في كرم وخير وفرج من ربنا ولا تقلقوا على مصر ولا يخاف عليها أحد لان، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة فصلت" وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ * لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ".

وأضاف رمضان عبد المعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة" دي إم سي": احنا بنتعلم في الأزهر على يد المشايخ كانوا بيعلمونا كلمة جميلة يقولوا القرآن نزل في الجزيرة العربية مكة والمدينة وقرأ في مصر و عباقرة التلاوة فى مصر ورعاية القرآن والاهتمام به.

وأوضح الداعية أن الله لن يخذل بلدا عنده هذا الاهتمام البالغ بالقرآن وحفظه القرآن والأصوات العزبة في تلاوة القرآن.