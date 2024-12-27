فيديو- خطيب المسجد الحرام يتصدر تريند "إكس".. ماذا تعرف عن الشيخ صالح بن حميد؟

كـتب- علي شبل:

تصدر الشيخ الدكتور صالح بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، تريند منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)، حيث تداول العديد من المستخدمين والنشطاء مقاطع مؤثرة من خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، وتلاوة الإمام في صلاة الجمعة اليوم، 26 جمادى الآخرة 1446هـ.

وفي صلاة الجمعة اليوم، أم الشيخ بن حميد المصلين وقرأ سورتي التكاثر والعصر، ومن مقاصد السورتين: تذكير المتكاثرين واللاهين بالدنيا بالقبور والحساب، وبيان أسباب النجاة من الخسارة.

من مقاصد سورتي التكاثر والعصر:

تذكير المتكاثرين واللاهين بالدنيا بالقبور والحساب، وبيان أسباب النجاة من الخسارة.



تلاوة معالي الشيخ د.#صالح_بن_حميد من صلاة الجمعة 26 جمادى الآخرة 1446هـ. pic.twitter.com/IoePF3J4Iy — شؤون الأئمة والمؤذنين (@Emam_moathen) December 27, 2024

وتداول مستخدمون عبر منصة إكس مقاطع ومقتطفات من خطبة الشيخ صالح بن حميد، اليوم الجمعة بالمسجد الحرام، والتي دعا فيها إلى نبذ التعصب في الفكر والرياضة والإعلام، والمغالاة في الرأي والمذهب، مؤكدا أن التعصب حجاب غليظ عن العلم النافع والعمل الصالح، ولا يقضي عليه إلا التسامح

فضيلة الشيخ د.#صالح_بن_حميد

التعصب حجاب غليظ عن العلم النافع والعمل الصالح.ولا يقض عليه إلا التسامح #يوم_الجمعة pic.twitter.com/fZh7XKGIDq — almoshkat (@almoshkat2) December 27, 2024

من هو الشيخ صالح بن حميد؟

ورصدت هيئة شؤون الحرمين الشريفين معلومات عن الشيخ صالح بن حميد، في النقاط التالية:

- هو صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، من مواليد مدينة بريدة سنة 1369هـ. حصل على درجة البكالوريوس في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، وذلك في عام 1392هـ، ثم نال الماجستير في جامعة أم القرى عام 1396هـ، ثم نال درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من نفس الجامعة عام 1402هـ.

- عمل معيداً في كلية الشريعة بجامعة أم القرى ثم محاضراً في نفس الجامعة ثم أستاذ مسـاعد إلى أن أصبح رئيساً لقسم الاقتصاد الإسلامي في نفس الجامعة، بعد ذلك تولى منصب مدير مركز الدراسات العليا الإسلامية بجامعة أم القرى وكيل كلية الشريعة للدراسات العليا بجامعة أم القرى ثم عميدا لكلية الشريعة.

- أمَّ الشيخ ابن حميد المصلين في المسجد الحرام عام 1403هـ، وعُين رسمياً عام 1404هـ، ويعد أول حاصل على درجة الدكتوراة يُعين إماماً في المسجد الحرام.

- ولاحقاً عُين نائباً للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ثم عضواُ في مجلس الشورى بين عامي 1414- 1421هـ، وفي عام 1421هـ عُين رئيساً عاماً لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

- وفي 24 ذو القعدة 1422هـ صدر أمر ملكي بتعينه رئيساً لمجلس الشورى، وفي 19 صفر 1430هـ عُين رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.

- وفي 24/ 4 / 1433هـ، وبناء على طلبه، أُعفي من رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وعُين مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

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