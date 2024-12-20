في ذكرى مولده.. أبرز المعلومات عن الفقيه عبدالله غسان ترصدها هيئة كبار العلماء

كـتب- علي شبل:

في مِثْلِ هذا اليومِ –العشرِينَ منْ ديسمبر عامَ 1887م، المُوافِقِ الرَّابعَ مِنَ ربيعٍ الآخرِ سنةَ 1305هـ- وُلِدَ الشَّيخُ العلَّامةُ عبد الله غسان موسى الفقيهُ الأصوليُّ المالكيُّ، بقريةِ أكوة الحصة، التَّابعةِ لمركزِ تلا، بمُحافَظةِ المُنوفيَّةِ.

ورصدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أبرز المعلومات عن العالم الجليل الراحل، في النقاط التالية:

- نَشَأَ فضيلتُه نشأةً دينيَّةً؛ حيثُ حفظَ القرآنَ الكريمَ في قريتِه، ثمَّ سافَرَ إلى طنطا، والتَحَقَ بالمعهدِ الأزهريِّ هناكَ، وتتلمذَ على كبارِ شيوخِه، حتَّى حَصَلَ على شهادةِ العالِمِيَّةِ عامَ 1914م، وفي العامِ نفسِه عُيِّنَ مُدرِّسًا في معهدِ طنطا، وفي العامِ التَّالي نُقِلَ إلى معهدِ دسوق؛ بناءً على قرارِ مجلسِ الأزهرِ الأعلَى، واستمرَّ فيه إلى عامِ 1931م؛ حيثُ نُقِلَ ليعملَ مُدرِّسًا بالقسمِ العالي بالأزهرِ الشَّريفِ، وعندَما أُنشِئَتِ الكُلِّيَّاتُ الأزهريَّةُ في العامِ التَّالي عَمِلَ مُدرِّسًا في كُلِّيَّةِ الشَّريعةِ.

- نالَ فضيلةُ الشَّيخِ عبد الله غسان موسى عُضويَّةَ هيئةِ كبارِ العلماءِ؛ بناءً على الأمرِ الملكيِّ رَقْمِ (35) لسنةِ (1952م)، الصَّادرِ في العشرِينَ منْ شعبانَ سنةَ 1371هـ، المُوافِقِ الرَّابعَ عَشَرَ منْ مايو 1952م.

- وقدْ عثرْنَا على أحدِ مُؤلَّفاتِ فضيلةِ الشَّيخِ عبد الله غسان موسى، وهو كتابُ «مُزيلُ الالتباسْ في حقيقةِ القِياسْ».

- وبعدَ رحلةٍ عِلميَّةٍ حافلةٍ بالعطاءِ في معاهدِ الأزهرِ الشَّريفِ وكُلِّيَّاتِه وافَتْه المَنيَّةُ في الثَّانيَ عَشَرَ مِنَ المُحرَّمِ سنةَ 1374هـ، المُوافِقِ العاشرَ منْ سبتمبر عامَ 1954م.

رَحِمَه اللهُ رحمةً واسعةً، وأنزلَه منازلَ الأبرارِ