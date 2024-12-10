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هل ينقض المذي الوضوء؟.. الشيخ أحمد خليل يوضح

04:29 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

الشيخ أحمد خليل

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كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ أحمد خليل، من علماء وزارة الأوقاف، أن تطهير الشخص من المذي هو أمر مهم في الشريعة الإسلامية، ويجب على المسلم الالتزام به لضمان صحة الطهارة والوضوء.

وأضاف خليل، خلال تصريحات خاصة لمصراوي: أن المذي هو سائل يخرج عند الإثارة أو الشهوة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال {كنت رجلا مذاء ، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني ، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله ، فقال : يغسل ذكره ، ويتوضأ وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ ولمسلم توضأ وانضح فرجك }.

أوضح أن السنة النبوية وضحت كيفية التعامل مع هذا الأمر، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: "إذا خرج المذي فاغسل وتوضأ" (رواه مسلم)، لافتا إلى أن هذا الحديث يوضح أن خروج المذي يستوجب غسل العضو المتعلق بذلك والوضوء بعده، بينما لا يلزم الغسل الكامل من الجنابة إلا إذا كان السائل هو المني، كما جاء في قوله تعالى: "وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا" (المائدة: 6).

وأضاف أن من الواجب على المسلم أن يكون على دراية بهذه الأحكام حتى يضمن صحة طهارته وصلاته، ولتجنب أي خلل في أداء العبادة.

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الشيخ أحمد خليل نقض المذي الوضوء وزارة الأوقاف
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