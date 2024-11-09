الشيخ أحمد خليل: الله أمر النساء والرجال بغض البصر

كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد خليل، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بغض البصر، وذلك حفاظاً على نقاء القلوب وسلامة النفوس، حيث قال تعالى: "قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ"، مشيراً إلى أن النظر المتعمد لما حرم الله يعدّ من خطوات الشيطان التي تقود الإنسان إلى المعاصي.

وشدد العالم بوزارة الأوقاف، خلال تصريحات خاصة لمصراوى، على أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حذرنا من خطر التعمق بالنظر، بقوله: النظرة سهم من سهام إبليس، من تركه مخافة الله أبدله الله إيماناً يجد حلاوته في قلبه.

وأضاف الشيخ أحمد خليل، أن الله تعالى جعل من الحواس أمانة، وسيسأل عنها الإنسان يوم القيامة، كما في قوله تعالى: "إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا"، وبالتالي، فإن غض البصر للذكر والأثني.

وختم حديثه داعياً الجميع إلى أن يتذكروا أن النظرة المحرمة تُعدّ من زنا العين، مؤكدا على ضرورة مجاهدة النفس وحفظ البصر طلباً لرضا الله وطهارة القلب.