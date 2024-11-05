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كيف أقضي الصلوات الفائتة من سنين؟.. أمين الفتوى يجيب

12:39 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى

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كتب-محمد قادوس:

تلقي الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال حول كيفية قضاء الصلوات الفائتة لو أنا مش بصلي من صغير، وهل تغني النوافل عن الفروض الفائتة؟

وقال أمين الفتوى، النوافل لها فوائد كثيرة، ولكن من المهم أن نعلم أن جمهور الفقهاء يتفق على أنه إذا ترك المسلم صلاة مفروضة، يجب عليه أن يقضيها في وقتها، أي أن يُصلي الظهر مع الظهر، والعصر مع العصر، والمغرب مع المغرب، وهكذا.

وأضاف عبد السميع خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": القول باعتبار النوافل كتعويض عن الفروض هو قول ضعيف في الفقه، ولا يفتي به إلا لمن تعذر عليه الصلاة.

وأشار أمين الفتوى إلي شخص وقال إذا جاء إليك قال إنه انقطع عن الصلاة لمدة 10 سنوات، نسأل الله العافية، في هذه الحالة يمكننا أن نقول له: يمكنك أخذ بهذا القول تيسيراً عليك، رغم أنه ضعيف.

وأكد عبد السميع أن الأصل هو قضاء الفرائض في أوقاتها، وهذا هو الأولى، ومن الأفضل أن تصلي النوافل بقدر استطاعتك، ولكن ينبغي أن تبقى الفرائض في المقدمة.

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محمد عبد السميع دار الإفتاء المصرية كيف أٌقضى الصلوات الفائتة برنامج فتاوى الناس النوافل
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