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محمد على يوضح هل يقع طلاق الحامل وما هي عدتها؟

05:00 م الخميس 28 نوفمبر 2024

الدكتور محمد علي

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كتب-محمد قادوس:

هل يقع طلاق الحامل وما هي عدتها؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن طلاق الحامل يقع بالإجماع وهو ليس طلاقاً بِدْعيًا، بل هو من الطلاق السني، مستشهدًا في ذلك بما رواه الإمام مسلم في صحيحه أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر لما طلّق امرأته وهي حائض: "راجعها ثم امسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها إن شئت طاهراً قبل أن تمسها أو حاملاً".

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن ما اشتهر عند عوام الناس من أنّ طلاق الحامل لا يقع فهذا غير صحيح.

وأوضح الداعية أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة الطلاق،" وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا".

وابن عباس -رضي الله عنهما-قال،" إذا طلّق الرّجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها".

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الدكتور محمد علي طلاق الحامل الداعية الإسلامي
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