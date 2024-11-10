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أمين الفتوى: يوضح حكم ترديد الأذكار والتسابيح خلال الجنابة

10:34 ص الأحد 10 نوفمبر 2024

الشيخ عويضة عثمان

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كتب- محمد قادوس:

تلقي الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، سؤال حول ما الحكم لشخص جُنب لا يريد أن يسبح أو يقرأ أذكارا اعتقادا منه أنه لا يصح ذلك طالما هو على جنابة.. هل هذا صحيح أو خطأ ويسبح ويذكر عادي؟

في رده، قال أمين الفتوى لا شك أن يذكر الانسان ربه على طاهرة ولكن ليس معنى هذا أن الانسان إذا كان جُنب أو المرأة أصابها حيض أو نفاس لا تذكر والجمهور على أن الانسان يذكر الله وأجمع العلماء أن الانسان يذكر ربه حتى لو كان جُنبا أو المرأة في فترة الحيض.

وأضاف عثمان خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية" الناس": أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يذكر الله في كل أحيانه وفي كل أوقاته ولا شك أنه كان من هذه الأوقات وقت فيه الجنابة ولذلك الانسان يذكر ربه.

ونصح أمين الفتوى، كلما استطاع الانسان أن يرفع الجنابة ويتطهر سريعا فالأفضل يكون الانسان على حالة أكمل وهو حال الطهارة.

الشيخ عويضة عثمان ترديد الأذكار والتسابيح الطهارة
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