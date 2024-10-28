بآيات وأحاديث.. عالم أزهري يوضح مكانة أصحاب النبي وثناء القرآن عليهم

كتب - علي شبل:

أوضح الدكتور عطية لاشين، استاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن الله تعالى اختار من بين الناس أنبياءه ورسله، قال الله تعالى: (الله يجتبي من رسله من يشاء) وكما اصطفى الله نبيه للرسالة كذلك اصطفى له أصحابه اختارهم لتبليغ الناس ما بلغهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، قال العزيز الغفار: (الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير).

وأضاف لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: ولأنهم كذلك مصطفون ومختارون ومجتبون من قبل الله عز وجل فكانوا أهلا لما اختارهم له الحق سبحانه.

وأشار عطية إلى أن كثيرا من آيات الذكر الحكيم جاءت تبين كفاءتهم للمهمة التي اختارهم الله لها:

1- قال الله سبحانه :(والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه).

2- قال عز من قائل :(محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا......).

3- قال منزل القرآن :(للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم و أموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله).

وقال سبحانه مثنيا على الأنصار :(والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا........).

4- قال سبحانه :(يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه......)

5- قال العلي الكبير المتعال :(إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك).

فهل أثنى الله عز وجل في القرآن على المؤمنين من غير أصحاب النبي بمثل ما أثنى به على أصحابه صلى الله عليه وسلم؟!

كلا ثم كلا ثم ألف كلا.

ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه.

وأضاف لاشين: كما أثنى الله في القرآن على أصحاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أثنى سيدنا محمد رسول الله على صحابته كما يلي :

1- روت كتب السنة الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم :(الله الله في أصحابي لا تسبوا أصحابي من بعدي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه).

2- روت كتب السنة الصريحة عنه صلى الله عليه وسلم :(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ).

3- روى المحدثون عنه صلى الله عليه وسلم (أصحابي النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم).

4- قال صلى الله عليه وسلم :(خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.........).

وجعل الأئمة الأعلام من بين الأدلة التي تبنى عليها الأحكام قول الصحابي خاصة إذا وافق عليه الصحابة الآخرون.

ابعد ذلك يأتي في هذا الزمان من يجعل قامته كقامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأعلام وزمنه شر الأزمان بنص حديث النبي خير الأنام (لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده أشر منه).

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