هل قول "صدق الله العظيم" بدعة؟.. وأمين الفتوى يفجر مفاجأة

كتب- محمد قادوس:

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم قول "صدق الله العظيم" بعد قراءة القرآن؟

وقال أمين الفتوى، أن هذه العبارة لا تتعارض مع تعاليم الدين، لافتا إلى أن عبارة "صدق الله العظيم" تعبر عن تصديق ما جاء في القرآن، وهي ليست بدعة أو محرم.

وأضاف عثمان خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس ": بالطبع هناك من العلماء من يفرق بين نوعين من الكلام في القرآن: الخبر والإنشاء، الخبر هو ما يحكيه الله عن الأمم السابقة أو الأحداث التاريخية، وفي هذه الحالة يُستحب قول صدق الله العظيم، لأن الخبر يتطلب التصديق، بينما الإنشاء هو الأمر أو النهي، ولا يحتاج إلى استخدام هذه العبارة.

واختتم بالقول إن هذا القول ليس تضييقًا على الناس، بل هو تعبير عن الإيمان بصدق ما جاء في القرآن، مشيرًا إلى أن العديد من العلماء الكبار يستخدمون هذه العبارة بعد القراءة، وهذا أمر شائع ومقبول.