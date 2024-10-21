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أمينة الفتوى: هذا الحل الوحيد لمشاكل الزوجين ولحفظ أسرار البيوت

01:05 م الإثنين 21 أكتوبر 2024

الدكتورة زينب السعيد أمينة الفتوى

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كتب- محمد قادوس:

أكدت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على ضرورة أن يكون التواصل المباشر بين الزوجين هو الخيار الأول لحل المشاكل الزوجية، موضحة أن الحديث عن الأسرار الزوجية مع الأهل أو الأصدقاء يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أكبر، وذلك لما قد ينتج عنه من تدخلات غير مرغوب فيها.

وقالت أمينة الفتوى، أن الحديث عن الإنفاق أو الأمور الخاصة بين الزوجين مع الأهل قد يفتح باب التخبيب، الذي يُعرف بأنه إفساد العلاقة بين الزوجين.

وأضافت السعيد، خلال حواها بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على قناة" الناس": من المهم أن نختار الأشخاص الذين نشاركهم مشاكلنا بعناية، فليس كل من يتعاطف معنا يمكنه تقديم النصيحة الصائبة، الأهل، رغم حبهم ورعايتهم، قد يتصرفون بدافع الشفقة، مما يجعلهم غير قادرين على تقديم النصيحة الموضوعية، لذلك، يُفضل استشارة شخص ذو خبرة وموضوعية.

ولفتت إلى أن الصداقات قد تكون ملاذًا للتفريغ النفسي، لكن يجب أن نكون حذرين في اختيار الأصدقاء الذين نثق في آرائهم، وأن يكون لديهم الخبرة الكافية لفهم المشاكل الزوجية.

وأكدت على أن الزوجين هما الأولى بحل مشكلاتهما، حيث وضع الشرع الشريف مراحل واضحة لحل النزاعات بين الزوجين، بدءًا من الحوار المباشر، ثم اللجوء إلى حكمين من الأهل فقط في حال تعذر الحل، مشددة على أهمية اختيار الحكمين بعناية، ليكونوا عدولًا وذوي خبرة.

واختتمت حديثها: الحوار المباشر بين الزوجين هو أساس لحل المشاكل، وهو الطريق الأفضل لحماية الأسرة من التصدع، وعلينا أن نتذكر دائمًا أن كل مشكلة يمكن حلها إذا كنا نملك الرغبة والقدرة على التفاهم.

زينب السعيد دار الإفتاء المصرية مشاكل الزوجين برنامج حواء قناة الناس
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