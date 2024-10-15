كفران بالنعم.. داعية تحذر من مقولة "مش بحب الأكل ده" (فيديو)

كـتب- علي شبل:

حذرت الدكتوؤة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، من الإسراف في أمور الحياة، خاصة عند الطعام والشراب، قائلة: علينا أن نتذكر أن الإنفاق يجب أن يكون في حدود، حتى لو كان لدينا أموال، يجب أن نتعامل مع النعمة بوعي أن هناك مشكلة حقيقية تتعلق بكيفية التعامل مع الطعام والموارد في بيوتنا.

وأضافت الداعية الإسلامية خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة "الناس": "ليس من الصواب أن نضع أطعمة لا نحبها ونطلب ما نريد فقط، يجب أن نفهم أن ما هو موجود هو ما يجب أن نستفيد منه، إذا أراد أحدهم أن يأكل، فليكن، ومن لا يرغب، فهذا اختياره، لكن لا يمكن أن نبقى نعاني من مشكلة هدر الطعام".

وتابعت مختار: "مش ده كفران للنعم؟ مينفعش تقول مش بأكل ده أو مش بحبته، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا أن يكون الطعام والصدقة والماء واللباس بلا إسراف، بل يجب أن يكون هناك اقتصاد. قال لنا صلى الله عليه وسلم: "كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة."

وأَضافت: "صحيح أنه قد يكون لدينا أموال، لكن هذا لا يعني الإسراف، علينا أن نتذكر أن الإنفاق يجب أن يكون في حدود، حتى لو كان لدينا أموال، يجب أن نتعامل مع النعمة بوعي، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا وقعت لقمة على الأرض، يجب أن نلتقطها ونأكلها. لذا يجب علينا أن ندرك قيمة النعمة التي منحها الله لنا وأن نحافظ عليها، فطالما نحن نحافظ على النعم، ستبقى معنا، لكن إذا أسرفنا فيها ولم نحافظ عليها، فإن الله سبحانه وتعالى قد ينزعها منا".

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