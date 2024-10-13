أسامة قابيل يعلق على فيديو مثير للجدل لشخص ينبش القبور

كتب-محمد قادوس:

أكد الدكتور أسامة قابيل أحد علماء الأزهر الشريف، أن نبش القبور ونقل عظام الموتى محرم شرعًا إلا في حالات استثنائية وفق ضوابط شرعية محددة.

وأضاف قابيل، خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أن النبش بدون ضرورة يعد انتهاكًا لحرمة الميت وهو أمر محرم شرعًا استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم:" كسر عظم الميت ككسره حيًا"، مما يؤكد حرمة التعامل مع جسد الميت بعد الوفاة بنفس قدر حرمة التعامل معه في حياته.

وأوضح العالم الأزهري أن نقل عظام الموتى قد يكون جائزًا في بعض الحالات الضرورية مثل تعرض القبر للهدم أو الانهيار نتيجة العوامل البيئية أو التوسعات العمرانية أو إعادة دفن الموتى في مقابر أخرى أكثر أمنًا أو مناسبة.

وتابع أنه يجب اتباع ضوابط شرعية دقيقة في تلك الحالات وأهمها أن تكون الضرورة ملحة ولا يمكن تلافيها بأي شكل آخر أن يتم نقل العظام بشكل لائق يحترم كرامة الميت أن يُراعى إعادة دفن العظام في مكان مناسب وبحرمة تامة.

وبين أن نقل العظام لأغراض تجارية أو مادية محرم وكذلك نبش القبور بغرض البحث أو الاستكشاف دون حاجة ملحة أو نقل العظام دون الالتزام بالضوابط الشرعية التي تحترم كرامة الميت.

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