إعلان

الفيديو| خطيب المسجد الحرام: نعمة الأمن لا تتحقق إلا بوجود 4 مقومات

02:25 م الجمعة 11 أكتوبر 2024

الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كـتب- علي شبل:

قال خطيب المسجد الحرام الشيخ د. ياسر الدوسري، إن الإسلام حفظ الأمن والأمان للمسلمين واعتنى بتأمين حياة غيرهم.

وأوضح خلال خطبة الجمعة بالمسجد الحرام أن الله سبحانه وتعالى وعد عباده بالأمن متى آمنوا به ووحدوه واستقاموا على عبادته.

وأكد الدوسري أن الأمن قرين الإيمان يزيد بزيادته وينقص بنقصه ويفقد بفقده، وأن الخوف والحزن ينتفيان عمن اتبع الهدى ويحصل له الأمن والسعادة في الآخرة والأولى.

وأكد خطيب المسجد الحرام أن نعمة الأمن لا تتحقق إلا بوجود مقوماتها، ولا تثبت بدوام أسبابها:

أولها وأولاها: توحيد الله، وتخليصه من شوائب الشرك، ومجانبة البدع والخرافات فالتوحيد يثمر الأمن والأمان.

ثانيها: شكر الله تعالى على نعمة التوحيد والأمن والأمان. والحذر من الجحود والنكران: فإن النعم إذا شكرت مرت. وإذا كُفِرتْ فَرَّتْ، والشكر مؤذن بالزيادة.

ثالثها: كثرة الدعاء بدوام الأمن والأمان اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

رابعها: السمع والطاعة لولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين فلا أمن إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام إلا ولا إمام إلا بسمع وطاعة.

اقرأ أيضًا:

علي جمعة يوضح المراد من قول النبي "العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر"

سنة أم بدعة؟.. أستاذ بالأزهر يوضح حكم القيام عند مرور الجنازة

هل المصحف بطريقة برايل يأخذ نفس أحكام القرآن الكريم؟.. المفتي يوضح

الشيخ الدكتور ياسر الدوسري خطيب المسجد الحرام الإسلام حفظ الأمن والأمان للمسلمين الأمن قرين الإيمان نعمة الأمن تتحقق بوجود مقوماتها مقومات نعمة الأمن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالفيديو| خطيب المسجد النبوي: اللهم طهر الأقصى من اليهود الغاصبين وانصر إخواننا المستضعفين في فلسطين

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)