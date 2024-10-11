الفيديو| خطيب المسجد الحرام: نعمة الأمن لا تتحقق إلا بوجود 4 مقومات

كـتب- علي شبل:

قال خطيب المسجد الحرام الشيخ د. ياسر الدوسري، إن الإسلام حفظ الأمن والأمان للمسلمين واعتنى بتأمين حياة غيرهم.

وأوضح خلال خطبة الجمعة بالمسجد الحرام أن الله سبحانه وتعالى وعد عباده بالأمن متى آمنوا به ووحدوه واستقاموا على عبادته.

وأكد الدوسري أن الأمن قرين الإيمان يزيد بزيادته وينقص بنقصه ويفقد بفقده، وأن الخوف والحزن ينتفيان عمن اتبع الهدى ويحصل له الأمن والسعادة في الآخرة والأولى.

خطيب المسجد الحرام الشيخ د. ياسر الدوسري: الإسلام حفظ الأمن والأمان للمسلمين واعتنى بتأمين حياة غيرهم #الإخبراية pic.twitter.com/aT3BuKHjXx — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 11, 2024

وأكد خطيب المسجد الحرام أن نعمة الأمن لا تتحقق إلا بوجود مقوماتها، ولا تثبت بدوام أسبابها:

أولها وأولاها: توحيد الله، وتخليصه من شوائب الشرك، ومجانبة البدع والخرافات فالتوحيد يثمر الأمن والأمان.

ثانيها: شكر الله تعالى على نعمة التوحيد والأمن والأمان. والحذر من الجحود والنكران: فإن النعم إذا شكرت مرت. وإذا كُفِرتْ فَرَّتْ، والشكر مؤذن بالزيادة.

ثالثها: كثرة الدعاء بدوام الأمن والأمان اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

رابعها: السمع والطاعة لولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين فلا أمن إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام إلا ولا إمام إلا بسمع وطاعة.

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