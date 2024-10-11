علي جمعة يكشف عن شرط دخول دائرة الإيمان

كـتب- علي شبل:

كشف الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن شرط دخول دائرة الإيمان بالله ورسوله، قائلًا: اعلم أيها المسلم أنك لا تدخل دائرة الإيمان إلا بحبه صلى الله عليه وآله وسلم وتوقيره وتعظيمه، فهو جوهرة النفوس وتاج الرؤوس وسيد ولد آدم أجمعين .

وأضاف فضيلة المفتي السابق أنه سبحانه وتعالى أرشدنا إلى التأدب مع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فخاطب جميع النبيين بأسمائهم أما هو فلم يخاطبه باسمه مجردًا بل قال له: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ}، و {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ}.

ولفت جمعة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أن من الأدب معه صلى الله عليه وآله وسلم أن نُسَوِّدَهُ كلما ذُكِر فهو سيدنا وشفيعنا وملجأنا يوم الحشر.

وتابع: أجمعت الأمة على استحباب اقتران اسمه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم بالسيادة في غير الألفاظ الواردة المتعبد بها من قبل الشرع. بينما ذهب كثير من الشافعية والمالكية والحنابلة ؛ أنه يستحب اقتران الاسم الشريف بالسيادة أيضًا في الأذان والإقامة والصلاة؛ بناءً على أن "الأدب مقدم على الاتباع".

قال الإمام العارف بالله ابن عطاء الله السكندري: " وإياك أن تترك لفظ السيادة (عند ذكر المصطفي صلى الله عليه وآله وسلم)؛ ففيها سر يظهر لمن لازم هذه العبادة" (مفتاح الفلاح).

اقرأ أيضًا:

هذه التصرفات لا تجوز فترة الخطوبة.. أمين الفتوى ينصح الشباب المقبلين على الزواج

للصلاة على النبي يوم الجمعة وكل يوم.. 10 صيغ رائعة احرص عليها