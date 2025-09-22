أمينة الفتوى توضح فضل صلاة الضحى

قالت زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة الضحى عند جمهور العلماء تعتبر من السنن المؤكدة، لأنها كانت عادة النبي ﷺ وأمر بها في أكثر من موضع.

وأضافت السعيد، خلال حوارها ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة" الناس": أن صلاة الضحى لها وقت محدد يبدأ بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة ويستمر حتى قبل زوال الشمس بربع ساعة تقريبًا، مشيرة إلى أن الالتزام بهذا الوقت يضمن أداء الصلاة كما جاء في السنة.

وأكدت السعيد أن صلاة الضحى تعد من الصلوات التي يُشكر بها الإنسان الله عز وجل على نعمة الجسد، مستشهدة بحديث النبي ﷺ: "يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة"، موضحة أن ركعتي الضحى تُعد بمثابة شكر على 360 مفصلًا في جسد الإنسان، حيث كل تسبيحة وتهليلة وتكبيرة صدقة.

وأضافت أن النبي ﷺ أوصى بثلاثة أفعال لا يُتركها أبدًا، منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة ركعتي الضحى والوتر، مما يبرز فضل هذه الصلاة وأهميتها للمسلم.

وأوضحت أن عدد ركعات الضحى يبدأ من ركعتين ويمكن أن يصل إلى ثمان ركعات، حسب قدرة الإنسان ورغبته في الاستزادة، مشيرة إلى أن أولى الأولويات عند الاستيقاظ هي أداء صلاة الفرض، فإذا فاتت المسلم فصليها فور تذكرها، وبعدها يمكنه أداء صلاة الضحى.

كما أجابت السعيد على سؤال حول ترتيب الصلاة إذا استيقظ الإنسان متأخرًا ولم يصلي الفجر، فقالت إن المهم المبادرة بأداء الفرض أولًا، حتى لو كان في وقت الكراهة، ثم يمكن أداء ركعتي الضحى لاحقًا ضمن الوقت المحدد.

وأكدت أن صلاة الضحى تمثل فرصة عظيمة للشكر والبركة، وحثت الجميع على المداومة عليها لتحقيق الثواب الكبير الذي وعد به النبي ﷺ.

تعرف على أول وآخر وقت لأداء صلاة الضحي.

وفي فتوي أخري كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن أول وآخر وقت لأداء صلاة الضحي.

وقال أمين الفتوى، أن أفضل وقت لصلاة الضحى هو منتصف هذا الوقت، حيث يفضل تأديتها في هذا التوقيت لما لها من فضل عظيم، ولأنها تساهم في عدم انقطاع المسلم عن الصلاة لفترة طويلة بين صلاة الفجر وصلاة الظهر.

وأضاف وسام في إحدى حلقاته المذاعه عبر قناة "الناس": أنه يمكن أداء ركعتي الضحى بنية هذه الصلاة في حال الجلوس بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس، حيث إن هذا الجلوس يعد من الفضائل التي تعود على المسلم بفضل حجة تامة في حال أدّى صلاة الضحى.

تفسير قوله الله-تعالى-" وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ"، وما فائدة هذا القسم؟ ولماذا أنزل الله تلك السورة الكريمة؟

وفي إحدى حلقات الدكتور عصام الروبي الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، المذاعه عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: فسر معنى قول الله-تعالى-في سورة الضحى،" وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ"، وما فائدة هذا القسم؟ ولماذا أنزل الله تلك السورة الكريمة؟

وقال الداعية الإسلامي أن سورة الضحى هي سورة مكية وعدد آياتها إحدى عشرة اية، فهذه السورة الكريمة لها مناسبة في النزول، وهي أن العوراء بنت حرب والمعروفة بأم جميل وهي زوج أبي لهب، وهي المسماة بحمالة الحطب، فهذه المرأة قالت لرسول الله-صلى الله عليه وسلم-" ما رأي شيطانك إلا أنه قد قلاك".

وأضاف الروبي، أن النبي-صلى الله عليه وسلم- تعب مرة فلم يقوم ليلة أو ليلتين فقالت له هذه الكلمة،" شيطانك يا محمد قد قلاك" أي ابتعد عنك، وبالتالي لن يتنزل عليك شيء من القران وكانت تعتقد أن القران هو الذي تتنزل به الشياطين، ولذلك ربنا-سبحانه وتعالى-أنزل قوله" وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ* مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى"، أي ما تركك ربك يا رسول الله، وما هجرك بل أنت في معية الله ليلًا ونهارًا.

وأوضح العالم الأزهري معني،" والضحى" أي ارتفاع الشمس بعد بزوغها وظهور شعاعها، والليل هو الليل.

وبين الداعية معنى قول الله" والليل إذا سجى" أي إذا سكن أهله، فالضحى هي تلك الساعة التي كلم الله فيها موسى تكليما، وتلك الساعة التي ألقي السحرة فيها سجدا.

واستكمل الروبي: من المعلوم أن، الظلام إذا حل علي الناس سكنوا وهدأوا.

