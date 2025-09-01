كتب - علي شبل:

تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من سيدة، قالت فيه: "بنتي كل ما حد يتقدم لها ما بيحصلش نصيب.. أعمل إيه؟"

وفي رده، أوضح وسام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الأمر يحتاج في البداية إلى بحث حقيقي في الأسباب: هل هناك مشكلة مادية أو اجتماعية أو إجرائية يمكن أن تكون سببًا في عدم إتمام الزواج؟ وهل العرسان الذين تقدموا كان لديهم جدية فعلية أم مجرد تسلية؟ مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية قبل البحث في الجوانب الأخرى.

وكشف وسام عن روشتة إيمانية في تلك الحالة قائلًا: "لو بحثنا ولم نجد أي سبب منطقي أو مادي واضح، فلا مانع وقتها أن نلجأ إلى المحافظة على الأذكار، وقراءة القرآن، وأن يكون ذكر الله أسلوب حياة لنا جميعًا، لا أن نلجأ إليه فقط عند وقوع مشكلة".

وشدد أمين الفتوى على أهمية الجانب الاجتماعي في حياة البنات، موضحًا أن بعض الأسر تخطئ حين تعزل بناتها عن المجتمع، فلا يختلطن ولا يشاركن في المناسبات الاجتماعية، ثم يتوقعن أن يأتي العريس يطرق الباب دون أن يعرف أحد بوجودهن.

وقال: "نحن في عصر المدنية، والجيرة في العمارة الواحدة لا تكتمل إلا بالخلطة والتزاور والمجاملة. حضور الأفراح، تبادل الزيارات، تبادل الهدايا البسيطة كالكعك أو أطباق المناسبات، كلها وسائل تُعرف البنات بالمجتمع وتُعرف الشباب بأسرهن".

وأكد أن التوازن بين الجانب المادي والاجتماعي والروحي هو الطريق الصحيح، وأن انخراط الأبناء والبنات في المجتمع بصورة طبيعية، مع الالتزام بالذكر والطاعة، يفتح أبواب الرزق والتيسير من الله عز وجل.

اقرأ أيضاً:

ما حكم الإشارة بإصبع السبابة اليُمنى وتحريكها في الصلاة؟.. الإفتاء توضح