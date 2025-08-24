كتب - علي شبل:

حسم الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، جدلا أثاره مؤخرا أحد البرامج الفضائية حول منظور المجتمع والشرع لمشاركة الزوجة العاملة أو التي لها مال خاص في نفقات بيت الزوجية.

وقال أمين الفتوى انه إذا كانت الحقيقة الأُوْلَى أنَّ مال الزوجة لا يملكه الرَّجُل ولا يحق له التصرف فيه إلا بإذنها ورضاها التام، فإن الحقيقة الراسخة الثانية أنَّ الزوجة الأصيلة التي تدرك قيمة بيتها وأسرتها تختار أن تشارك في نفقات البيت أو تساهم في تحسين مستوى المعيشة.

وأضاف ربيع، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: وهذه المساهمة نابعة من طيب خاطرها ورغبتها في العطاء، وهو ما عهدناه في نساء مصر الأصيلات اللاتي يضربن أروع الأمثلة في العطاء والتفاني من أجل أسرهن، دون أن ينتقص ذلك من حقهن الكامل في أموالهن الخاصة.

وختم ربيع مثنيا على المرأة المعطاءة والمشاركة في مسؤولية بيت الأسرة قائلًا: المرأة المصرية الأصيلة... مالُـها لها وعطاؤُها كَرَم.

