حذر الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من حديث الرجل والمرأة أون لاين، قائلًا إنه يعتبر أخطر من الحديث وجهًا لوجه، بدعوى أن المشاعر ولغة الجسد تكون واضحة أكثر عند التعامل وجها لوجه.

وأضاف أمين الفتوى، خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة "cbc"، أن الحديث أون لاين خطره يكمن في أن الساعة تمتد إلى خمس ساعات، ومن الممكن أن تمتد إلى يوم كامل، كما أنه يقتطع الإنسان من بيئته وعلاقاته وعمله ليصبح إنسانًا ممسوخًا تمامًا.

ووجه الدكتور هشام ربيع رسالة لكل شخص يعمل، قائلًا: "الفكر المتشدد يمنع تواجد الرجل مع المرأة أو حديث الرجل مع المرأة، حيث ينادي الفكر المتشدد بمفردات أنه لا يوجد أي تعامل بين الرجل والمرأة أو أي حديث، في حين أن التفكير الأوبن مايند ينادي بالانفتاح، وأنه يجوز الحديث والخروج بين الرجل والمرأة ويتفسحوا ويفعلوا ما يحلو لهم ويجعل الإنسان كأنه ممسوخ تماما".

وختم ربيع، مؤكدًا أن "الفكر الوسطي وهو الفكر الذي نمثله في الأزهر الشريف ينادي بأن التعامل بين الرجل والمرأة يكون مثل ما دار بين سيدنا موسى والفتاتين أثناء ملء الماء، وطالما أن العلاقة بين الرجل والمرأة سواء كانت وجهًا لوجه أو أون لاين لا يشوبها علامات استفهام فإنها جائزة شرعًا".

