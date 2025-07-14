أمين الفتوى: الأصلُ في الإسلام هو الزواج بامرأة واحدة.. والتعدد مشروط

كتب- علي شبل:

حول حكم التعدد في الزواج وفق الشريعة الإسلامية، وهل هو الأصل شرعًا، أم الأصل الزواج بامرأة واحدة، أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في الإسلام هو الزواج بامرأةٍ واحدةٍ، والتَّعدُّد - يقول أمين الفتوى على حد تعبير الشيخ المراغي في "تفسيره"- مِن "الأمور النادرة التي تدعو إليها الضرورة" في بعض الأحوال.

وأضاف ربيع، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن إساءة استخدام مصطلح "التَّعدُّد" في المجتمع لا يُنقِص من حِكمة الإسلام فيه، فالإسلام ما أباح التَّعدُّد ليكون سلاحًا للإضرار أو الانتقام أو سوء المعاملة، وإنما شَرَعَهُ تلبية للحاجة ووقاية للمجتمع ورعاية للأفراد.

وختم ربيع، قائلًا: فبتلك الـمُبرِّرات وبتلك الشروط الشرعية أباح الإسلام التَّعدُّد، ولم يُوجِبه، بل وأحاطه بسياجٍ من الضمانات الأخلاقية التي لو افتُقِدَت عُدْنَا إلى الأَصلِ.

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