عالم سعودي يكشف عن الأعمال التي تُدخل الإنسان الجنة بلا حساب أو سابقة عذاب (فيديو)

كتب- علي شبل:

كشف الداعية السعودي الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن الأعمال التي تُدخل الإنسان الجنة بلا سابقة عذاب وبغير حساب.

وأشار الخثلان خلال مقطع فيديو، إلى أنه في حديث عظيم ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كشف فيه عن فئة مميزة من أمته، تنال أعظم الجزاء من الله دون أن تُعرض للحساب أو العذاب.

وقال عليه الصلاة والسلام: “يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا بغير حساب ولا عذاب”، ثم وصفهم بقوله: “هم الذين لا يسترقون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون”.

وأوضح العالم السعودي أن هذه الصفات تحمل دلالات عميقة عن مدى تعلق هؤلاء بالله، فهم لا يطلبون الرقية من أحد، توكلاً ويقيناً بقدرة الله وحده، ولا يلجأون للكي طلباً للشفاء، كما أنهم لا يعرفون التشاؤم طريقًا إلى قلوبهم. والأهم من ذلك كله: توكلهم الكامل على الله في شؤون حياتهم.

🔆 ما هي الأعمال التي تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان



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