الإفتاء تحسم حكم صيام المسافر من السعودية إلى مصر بعد إعلان الرؤية

كتب- علي شبل:

بعد اختلاف الأهلة بين معظم الدول العربية والإسلامية، وإعلان مصر و7 دول صيامها غدا الأحد واكتمال عدة رمضان 30 يوما، فيما تفطر غدا الأحد السعودية و9 دول أخرى، كشفت دار الإفتاء المصرية، في أحدث فتاواها، عن حكم صيام المسافر من السعودية إلى مصر بعد إعلان الرؤية الشرعية.

وكانت الإفتاء تلقت سؤالًا مهماً، يقول صاحبه: أنا مسافر من السعودية بكرة بمشيئة الله وهيكون (يوم العيد) وسفري الظهر على مصر هوصل ألاقي الدنيا صيام.. أفطر ولا أصوم؟!

وجواب هذه المسألة، تقول لجنة الفتوى الرئيسة بالدار: إذا بدأ المكلَّف الصيام في بلدٍ طبقًا لتحديد أول شهر رمضان فيها ثم سافر إلى بلدٍ آخر اختلف العيد فيه مع البلد الأول فالأصل أن يتبع أهل تلك البلد في رؤية هلال شوال إلا في حالتين: أن يُثبت الحساب الفلكي القطعي استحالة هذه الرؤية، أو تجعل شهر رمضان يزيد على ثلاثين أو يقل عن تسعة وعشرين يومًا.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها: فإذا رُؤِي مثلًا هلالُ شوال في البلد المُسافَر منه ولم يُرَ في البلد الآخر المُسافَر إليه أو بالعكس مع كون الرؤيتين داخلتين في نطاق الإمكان الفلكيِّ ومع صحة عدد أيام الشهر، فإن الصائم يتبع حينئذٍ هلال البلد الذي هو فيه صيامًا أو إفطارًا.

وبالتالي- تقول الإفتاء: حضرتك ما دمتَ هتسافر بعد الفجر مِن السعودية وتصل لمصر، فأنت صمتَ ما هو واجب عليك 29 يوما، ولا يجب عليك صوم هذا اليوم مع أهل مصر، لكن يستحب أن تُمْسِك عن الأكل والشرب بقية اليوم مراعاة لحرمة الوقت ومراعاة لمشاعر مَن حولك.. وترجع بالسلامة إن شاء الله.

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