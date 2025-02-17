داعية إماراتي: ثلاثة طرق لزيادة الرزق

كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ وسيم يوسف، الداعية الإماراتي إن هناك ثلاث طرق رئيسية لزيادة الرزق، وهي الاستغفار، وصلة الرحم، وبر الوالدين، مستدلا بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية.

وأضاف يوسف خلال لقائه ببرنامج برنامج" تفاصيل" المذاع على قناة" صدى البلد 2": أن الاستغفار يعد من أقوى أسباب الرزق، مشيرا إلى قوله تعالى: «فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا»، مؤكدًا أن الاستغفار يجلب الخير ويفتح أبواب الرزق.

وأوضح الداعية الإماراتي أن صلة الرحم من أهم أسباب البركة في العمر وزيادة الرزق، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه»، مشددًا على أهمية المحافظة على الروابط العائلية.

كما أشار إلى أن بر الوالدين هو أعظم أسباب الرزق، موضحا أن طاعة الأم والأب ودعواتهما تفتح أبواب الخير، مؤكدا أن أعظم الأرزاق تأتي ببر الوالدين، لما له من فضل عظيم في الدنيا والآخرة.