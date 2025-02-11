المثبتات في عصر الفتن.. 5 أمور منجية ينصح بها أسامة قابيل

كتب- علي شبل:

كشف الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، عن 5 مثبتات في عصر الفتن المتلاحقة.

ونشر قابيل، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، خمسة مثبتات في عصر الفتن، وهي:

١- القرآن الكريم ﴿كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَرَتَّلناهُ تَرتيلًا﴾.

٢- قراءة السيرة وقصص الأنبياء ﴿وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيكَ مِن أَنباءِ الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَ وَجاءَكَ في هذِهِ الحَقُّ وَمَوعِظَةٌ وَذِكرى لِلمُؤمِنين﴾.

٣- العمل بالعلم ﴿وَلَو أَنَّهُم فَعَلوا ما يوعَظونَ بِهِ لَكانَ خَيرًا لَهُم وَأَشَدَّ تَثبيتًا﴾.

٤- الدعاء (يا مُقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينِكَ).

٥- الرفقة الصالحة ﴿وَاصبِر نَفسَكَ مَعَ الَّذينَ يَدعونَ رَبَّهُم بِالغَداةِ وَالعَشِيِّ يُريدونَ وَجهَهُ وَلا تَعدُ عَيناكَ عَنهُم تُريدُ زينَةَ الحَياةِ الدُّنيا وَلا تُطِع مَن أَغفَلنا قَلبَهُ عَن ذِكرِنا وَاتَّبَعَ هَواهُ وَكانَ أَمرُهُ فُرُطًا﴾.

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