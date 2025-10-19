أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول شروط الحجاب الشرعي للبنت، موضحًا أنه يجب أن يكون على المواصفات الشرعية، بحيث يكون كاسيًا لكل البدن، وساترًا لا يشف ولا يصف جسد البنت.

وأوضح أمين الفتوى خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس اليوم الأحد، أن الحجاب الشرعي يجب أن يكون ثقيلًا لا خفيفًا، ويغطي الجسم كله باستثناء الوجه والكفين، مؤكّدًا أن هذه المواصفات هي الثابتة شرعًا، بينما شكل الحجاب يختلف باختلاف العادات والأعراف في البلدان، مثل اختلافه في الخليج أو مصر أو المغرب أو جنوب شرق آسيا.

وأكد الدكتور علي فخر أن الالتزام بهذه المواصفات هو المقصود شرعًا من ستر جسد المرأة، موضحًا أن الهدف هو تحقيق ستر حقيقي يحفظ الحياء ويؤمن الحماية الشرعية للفتاة.

