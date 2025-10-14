تسليع الـمُقدَّس.. هكذا صور الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، المشهد عندما يتحوَّل "كَتْب الكِتَاب" إلى "كوميديا"، محذرا من ظاهرة مجتمعية تخالف شعيرة دينية، وهي ظاهرة تحويل مجلس عقد القران إلى مجلس ضحك وسخرية.

وقال ربيع: في زمنٍ أصبحت فيه "الشُّهْرة الرقمية" غاية تُبرِّر كل وسيلة، لم تَسْلَم حتى أقدس الشعائر مِن هذه اللوثة، حيث نشهد اليوم ظاهرة مقلقة عند إرادة "كَتْب الكِتَاب"، فبدلًا من أن يكون مجلس عقد الزواج لحظة خشوع وسكينة يُتلى فيها "الميثاق الغليظ" يتحوَّل إلى مسرحٍ تُلقى فيه النِّكَات والعِبَارات التي تخدش حياء اللحظة وهيبتها.

وأضاف ربيع، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: هذا السلوك ليس مجرد "خِفَّة ظل" عابرة، بل هو امتهان صريح للعقد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسَلَّم: "ثلاثٌ جِدُّهنَّ جدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ: والرَّجعةُ».

يقولي لي: "دا هِزَار يا مولانا... واللقاء دايما بيكون فرح!!!"

أقول: الهَزْل في هذا الموضع "العَقْد نفسه وصيغته"

وحذر: ليس مقبولًا شرعًا، وتحويل الشعيرة إلى مادة للسُّخْرية والضَّحِك هو شكل مِن أشكال "تسليع الدِّيْن" حيث تصبح الشعيرة مجرد سلعة ترفيهية قابلة للاستهلاك السريع على منصات التواصل الاجتماعي.

وختم أمين الفتوى، قائلًا: نصحيتي: عَظَّموا الزواج، ولا تساعدوا على تفكيك هيبته في وعي الأجيال الجديدة، ليصبح مجرد "لقطة" طريفة في فيديو.

