بالفيديو| داعية: النبي ارتدى من الألوان أربعة وكان يحب هذين اللونين

كتب- علي شبل:

كشف أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، عن الألوان المفضلة التي كان يرتديها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قائلًا إن الرسول ارتدى 4 ألوان من العمائم (الأبيض والأسود والأخضر والأصفر) وكان يُسمي كل واحدة باسم.

وأوضح الطلحي، خلال برنامجه «مع الناس» الذي يُعرض على قناة «الناس»، اليوم الجمعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحبب للمسلمين لونين الأول الأبيض، إذ إنه يُحب أن نرتدي البياض لمعانٍ كثيرة ظاهرًا وباطنًا، ففي الإحرام يرتدي المحرم اللون الأبيض، بالإضافة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى المسلمين بارتداء الملابس ذات اللون الأبيض يوم الجمعة، وأن يكفنوا فيه موتاهم.

وذكر الداعية الإسلامي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتلك قصواء (ناقة) لونها أبيض، متابعًا أن اللون الآخر الذي يُحببه الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين، هو اللون الأخضر (الخضار) لما فيه من حياة وتجدد.

أما عن عمائم النبي التي ورد ذكرها في السنة، فقد روي أنه اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر لما رأى الملائكة تلبسها، فقد قال جابر رضي الله عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. [رواه مسلم].

وكان للرسول صلى الله عليه وسلم عمامة بيضاء تسمى السحاب، وهي التي كساها عليًّا رضي الله عنه، كما أنه كان يلبس العمامة ويلبس تحتها قلنسوة بيضاء، وأحيانًا يلبس العمامة بغير القلنسوة، وأحيانًا أخرى يلبس القلنسوة بغير العمامة.

وورد في الجامع الصغير برواية الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان يلبس قلنسوة بيضاء. [إسناده حسن]

وروي عن عمرو بن حريث أنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء، قد أرخى طرفها بين كتفيه. [رواه مسلم]

ولقد وردت أخبار صحاح تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتم أحيانًا بعمامة بيضاء، وأحيانًا أخرى خضراء، وفي حديث جابر عمامة سوداء، وليس هناك تعارض بين عموم الخبر الصحيح الآمر بلبس البياض، وما صح من لبسه صلى الله عليه وسلم السواد، ونزول الملائكة يوم بدر بعمائم صفر؛ لأن ذلك كان لمقاصد فرضها خصوص المقام، كما قال بعض الأعلام.

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