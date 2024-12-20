هل تلاوة القرآن الكريم تُغني عن قيام الليل؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

كتب - علي شبل:

تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورد إليه من شخص يقول: “هل تلاوة القرآن الكريم تُغني عن قيام الليل؟”.

وفي رده، قال “عثمان”، خلال لقائه عبر برنامج “فتاوى الناس”، المذاع عبر فضائية “الناس”، إن قيام الليل شرف المؤمن كما ذكر بعض السلف عليهم رحمة الله، لافتا إلى أن هذا الكلام ليس حديثا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وأضاف أمين الفتوى أن قيام الليل يضيء وجه المؤمن وله نور فى حياة الإنسان، مستشهدا بقول الله تعالى في القرآن الكريم: “وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ (38) ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ (39)”، مشيرا إلى أن قيام الليل له نور في حياة الإنسان.

وتابع: “قيام الليل ركعتين فقط تنير قبر صاحبها”، موضحا: “قيام الليل صلاة وعند بعض العلماء عبادة تشمل الصلاة والذكر والدعاء وتلاوة القرآن والصلاة على النبي”، لافتا إلى أن قيام الليل يشمل كل قربة يتقرب بها العبد إلى الله، مختتما: “حتى قال بعض العلماء، ولو قام يذاكر حديث الرسول ليتقنه فهذا من قيام الليل الذي يؤجر عليه الإنسان”.

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