ما حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد النصوص الإعلانية أو غيرها من المجالات والتربح منها؟.. سؤال مهم يعد من إحدى القضايا المستحدثة والمعاصرة، تلقاه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليجيب عنه موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده أوضح أمين الفتوى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد النصوص الإعلانية أو غيرها من المجالات جائز شرعًا، طالما أن الإنسان يستخدم هذه التقنيات في الأمور المباحة ولا ينسب العمل لنفسه زورًا أو يخرق ضوابط الشرع.

وأضاف عثمان، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن المال الذي يكتسب مقابل هذه الخدمات حلال، طالما أن الشخص يلتزم بالضوابط الشرعية ويستخدم التكنولوجيا فيما يباح.

وأكد أمين الفتوى أن التعامل مع مقتضيات الزمان والتطور التكنولوجي مثل الذكاء الاصطناعي مطلوب، ويجب ألا ينغلق الإنسان عن الاستفادة منها في المجالات العلمية والبحثية، شريطة الالتزام بالأحكام الشرعية والأخلاقية.

