إعلان

ما حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد النصوص والتربح منها؟.. أمين الفتوى يكشف

كتب - علي شبل:

10:12 م 13/01/2026

شات جي بي تي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ما حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد النصوص الإعلانية أو غيرها من المجالات والتربح منها؟.. سؤال مهم يعد من إحدى القضايا المستحدثة والمعاصرة، تلقاه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليجيب عنه موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في رده أوضح أمين الفتوى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد النصوص الإعلانية أو غيرها من المجالات جائز شرعًا، طالما أن الإنسان يستخدم هذه التقنيات في الأمور المباحة ولا ينسب العمل لنفسه زورًا أو يخرق ضوابط الشرع.

وأضاف عثمان، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن المال الذي يكتسب مقابل هذه الخدمات حلال، طالما أن الشخص يلتزم بالضوابط الشرعية ويستخدم التكنولوجيا فيما يباح.

وأكد أمين الفتوى أن التعامل مع مقتضيات الزمان والتطور التكنولوجي مثل الذكاء الاصطناعي مطلوب، ويجب ألا ينغلق الإنسان عن الاستفادة منها في المجالات العلمية والبحثية، شريطة الالتزام بالأحكام الشرعية والأخلاقية.

اقرأ ايضًا:

التجليات الكبرى في معجزة الإسراء والمعراج.. يكشف عنها عالم أزهري

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

تحرير النصوص الذكاء الاصطناعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور- شيرين عبد الوهاب وزينة بنفس الفستان والجمهور يعلق
زووم

بالصور- شيرين عبد الوهاب وزينة بنفس الفستان والجمهور يعلق
لاعبو منتخب السنغال يكررون احتفال "الجيب".. فهل يسخرون من منتخب مصر؟
رياضة عربية وعالمية

لاعبو منتخب السنغال يكررون احتفال "الجيب".. فهل يسخرون من منتخب مصر؟
"أبرزت حملها".. جلسة تصوير دانييلا رحمة في شهور الحمل الأخيرة مع زوجها
زووم

"أبرزت حملها".. جلسة تصوير دانييلا رحمة في شهور الحمل الأخيرة مع زوجها
ما قصة أفضل قطة في العالم لعام 2025؟ (صور)
علاقات

ما قصة أفضل قطة في العالم لعام 2025؟ (صور)
"الهروب من الغرق".. الفريق أسامة ربيع يكشف تفاصيل "جنوج" السفينة FENER
أخبار المحافظات

"الهروب من الغرق".. الفريق أسامة ربيع يكشف تفاصيل "جنوج" السفينة FENER

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
توقعات الجماهير لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية (فيديو)