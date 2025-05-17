حكم من نسي قراءة الفاتحة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب- محمد قادوس:

أوضح الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال شائع بين المصلين، أن من نسي قراءة الفاتحة في محلها، ثم تذكرها وقرأها بعد السورة، فإن صلاته صحيحة بإجماع جمهور العلماء، لكن يُستحب له أن يسجد للسهو احتياطًا وإتمامًا للخشوع.

وقال أمين الفتوى، أن الصلاة صحيحة بإذن الله، لأنك قرأت الفاتحة، ولكنك أخّرتها عن موضعها.. والأصل أن تُقرأ الفاتحة أولًا ثم السورة، كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، أما تأخيرها عن موضعها ففيه خلاف، والأفضل أن تسجد سجدتين للسهو في نهاية الصلاة، إتمامًا لها وحرصًا على السنة.

وأكد اليداك، خلال حواره باحدي البرامج المذاعة على قناة" الناس": أن الحديث النبوي الشريف "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، يدل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، لكنه لا يشترط تقديمها على السورة، وإن كان ذلك هو الأكمل.

وتابع: ننصح المصلين بالتركيز والخشوع أثناء الصلاة، وأن يحرصوا على الترتيب الصحيح للقراءة: الفاتحة أولًا ثم السورة، ومع ذلك لا داعي للقلق، فمن نسي ثم تدارك، فصلاته صحيحة ولا يعيدها.